Angelina Mango – melodrama: video, testo e significato della canzone

Venerdì 24 maggio, Angelina Mango ha pubblicato il brano melodrama che fa parte del suo primo album d’inediti poké melodrama, in uscita venerdì 31 maggio. Il progetto discografico arriva dopo la partecipazione di Angelina all’Eurovision Song Contest 2024 che l’ha vista posizionarsi settima.

Il video ufficiale

Testo melodrama Angelina Mango

Sento ancora un nodo in gola

La mia terra non mi molla

Forse dovrei tornare a scuola

Aggiustare la voce rotta

Una signora appoggiata alla finestra

Mi parla dell’estate, si lamenta, ma che fatica

Sono sempre stata una tipa maldestra

A Lagonegro, nei boschi a caccia di adrenalina

Bloccata nella bocca della clessidra

Il tempo non mi tocca mai l’autostima

Mi soffoca, la pelle non respira

È una spina, mhm

Amò, don’t be sad, lo sapevi che ero un po’ incasinata

Scusami se do il peggio di me, dopo mi passa

Dio non ci vuole, ma tu mi fai stare calma

E ti seguirò dove il mare si scontra col vento del Sud

Voglio una vita melodrama

Una vita da gitana (Au)

Dopo sbaglia, prima impara

Melodrama, mеlodrama (Au)

Non vuole serate di gala

Una drama queen in sala (Au)

Voglio lе serate struccata

Melodrama, meno dramma

Era bello il cortile

Era bello soffrire

Con le spalle che scottano, abbracciami ancora

Prima di te volevo andare in Olanda

Scappare via per diventare un’altra

Menomale che ormai non ci vivo più senza di te

E quella faccia che fai

Ma che faccia che c’hai

Amò, don’t be sad, lo sapevi che ero un po’ incasinata

Scusami se do il peggio di me, dopo mi passa

Dio non ci vuole, ma tu non sai di che parla

E ti seguirò dove il mare si scontra col vento del Sud

Voglio una vita melodrama

Una vita da gitana (Au)

Dopo sbaglia, prima impara

Melodrama, melodrama (Au)

Non vuole serate di gala

Una drama queen in sala (Au)

Voglio le serate struccata

Melodrama, meno dramma

Ehi, melodrama, meno dramma

(La gitana, la gitana)

Amò, don’t be sad, lo sapevi che ero un po’ incasinata

Scusami se do il peggio di me, dopo mi passa

Dio non ci vuole, ma tu non sai di che parla

E ti seguirò dove il mare si scontra col vento del Sud

E ti seguirò dove il mare si scontra col vento del Sud

Significato della canzone

melodrama è un brano scritto dalla cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin e prodotto da E.D.D. e Cripo, in cui l’elettronica si fonde con una ritmica reggaeton.

“melodrama è Angelina da piccola a casa che balla in salotto, chiude gli occhi e si immagina sul palco vivere fuori dagli schemi, lasciarsi convincere dai sogni”.

Cosa ne pensate di melodrama di Angelina Mango?