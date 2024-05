Angelina Mango – Smile: video e testo della canzone

Angelina Mango pubblica il brano Smile che è una delle tracce del suo primo album d’inediti poké melodrama, in uscita venerdì 31 maggio.

Il lyric video della canzone

Testo Smile

Un giorno incontrerò Dio

e col sorriso in volto gli dirò

che nonostante tutto sto da Dio

che ho riso ai funerali

ho pianto ai matrimoni

che strisciano aquiloni dei cobra ti innamori

perché il contatto umano è come carta vetrata tanto mi ci sfrego forte

con le impalcature nella testa

palazzo in costruzione

mente disabitata

ma restano le impronte nel cemento sulla strada

una bambina di 6 anni

il sorriso gigante

mi viene incontro e dice

lo sai che anche mio padre sta nel cielo come il tuo

mi tremano le gambe

vorrei essere più grande

ma forse lei

certo che lei è più grande di me

perché sa cos’è importante

basta che tu

smile

mi butti giù

ma non smetterò mai di

smile

e mi fa male

ma fa più male se non

smile

mi butti giù

ma più lo fai più faccio

smile più faccio

smile

ora scendo per strada e gioco a campana

non ho l’età ma

non lo sapevo

lividi e graffi

mani e ginocchia

faccia da schiaffi

giù dal muretto

qual è l’età per fare l’adulta

occhiali di Prada

tanto li perdo

tranquilla mamma

non torno a casa

sono randagia

gli angoli della bocca salgono e salgono

e scalano la mia faccia e saltano

faccio solo

smile

mi butti giù

ma non smetterò mai di

smile

e mi fa male

ma fa più male se non

smile

mi butti giù

ma più lo fai più faccio

smile più faccio

smile

scendo per strada e gioco a campana

non ho l’età ma

non lo sapevo

lividi e graffi

mani ginocchia

faccia da schiaffi

giù dal muretto

qual è l’età per fare l’adulta

occhiali di Prada

tanto li perdo

tranquilla mamma

non torno a casa

sono randagia

e faccio smile

Cosa ne pensate di Smile di Angelina Mango?