I Blue pubblicano oggi My city, il nuovo singolo inedito

Lo scorso aprile i Blue, in occasione delle due date milanesi andate subito sold out, hanno fatto un regalo ai fan italiani presentando, in anteprima dal vivo, il nuovo singolo dal titolo My City.

Il brano, in uscita finalmente oggi giovedì 23 maggio nelle radio e sulle piattaforme digitali per Bloodblood Music in licenza Artist First, è stato scritto da Lee Ryan che ha raccontato:

“Ho scritto questo brano su Londra che è la città in cui ho vissuto sin da bambino e che ho poi deciso di lasciare quattro anni fa per trasferirmi fuori dal Regno Unito. Sono arrivato a Londra all’inizio di quest’anno per incontrare i ragazzi in studio e sono stato inondato da emozioni che mi hanno ispirato a scrivere questa canzone. Il brano racconta le nostre avventure di un tempo. L’ho suonata ai ragazzi e loro l’hanno adorata, poi Simon ha aggiunto il suo stile e il suo sapore unico per dare al pezzo quel classico suono alla Blue”.

Ascolta qui la canzone

I prossimi concerti in Italia

In attesa delle date nei palazzetti previste per novembre, la band tornerà in Italia a luglio con nuovi concerti. Il tour italiano è prodotto da A1 Concerti, di seguito il calendario aggiornato. I biglietti sono disponibili in prevendita a questo link.

01 LUGLIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA)

05 LUGLIO – PISTOIA – FESTIVAL PISTOIA BLUES

16 LUGLIO – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

18 LUGLIO – CATANIA – VILLA BELLINI

25 AGOSTO – OSTUNI – IOD FESTIVAL FORO BOARIO

21 NOVEMBRE – NAPOLI – PALAPARTENOPE

23 NOVEMBRE – PADOVA – KIOENE ARENA– SOLD OUT

24 NOVEMBREC – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT– SOLD OUT

25 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO– SOLD OUT

26 NOVEMBRE – MILANO – FORUM– SOLD OUT

Chi sono i Blue: biografia

I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono considerati una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni.

Formatisi a Londra nel 2000, hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards.

Nel 2004 hanno pubblicato, con Tiziano Ferro, il brano A chi mi dice, un adattamento in italiano di Breath Easy. Certificato disco d’oro in Italia, è stato il secondo singolo più venduto di quell’anno.