Angelina Mango – Another World: video e testo della canzone

Angelina Mango pubblica il brano Another World che è una delle tracce del suo primo album d’inediti poké melodrama, in uscita venerdì 31 maggio.

Il lyric video della canzone

Testo Invece sì

Vieni che ti porto

trovo un altro posto

a qualunque costo

another world

vieni che ti porto

in another world

trovo un altro posto

another world

a qualunque costo

another world

another world

baby che ti aspettavi

giovani milionari

io e te nel ferrari

sui sedili riscaldati

tuffati nel matrix

la mia lei è una baddie

rolla la mia mary

solo fiori di cali

viola fiori di bosco

come il lambo di niko

con me non fare il losco

mai tradito un amico

ero in studio anche a natale

suono pure a capodanno

baby sa di papaya

ascolta angelina mango

another world

vieni che ti porto

in another world

trovo un altro posto

another world

a qualunque costo

another world

another world

ma t’aggia dá primma nu poco r’acqua

pecché so’ la padrona di casa

all’atu lato d”o munno me parla

ma a casa sua po’ addeventa n’estranea

è così che funziona

qui la gente si sposa e dopo si innamora

tu cammini per aria e poi salti su a terra

sui fili della luce

funamboli che ballano

giocano a testa o croce

another world

vieni che ti porto

in another world

trovo un altro posto

another world

a qualunque costo

another world

another world

another world

vieni che ti porto

in another world

trovo un altro posto

another world

a qualunque costo

another world

another world

corro sotto le luci di Tokyo

olé olé olé ma dimmi perché

vedo solo con il terzo occhio

olé olé olé olé

corro sotto le luci di Tokyo

olé olé olé ma dimmi perché

vedo solo con il terzo occhio

olé olé olé olé

vieni che ti porto

in another world

trovo un altro posto

another world

a qualunque costo

another world

another world

Cosa ne pensate di Another World di Angelina Mango?