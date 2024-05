Angelina Mango – Invece sì feat Dani Faiv: video e testo della canzone

Angelina Mango pubblica il brano Invece sì feat. Dani Faiv che è una delle tracce del suo primo album d’inediti poké melodrama, in uscita venerdì 31 maggio.

Il lyric video della canzone

Testo Invece sì

Stamattina mi faccio schifo

la notte doveva darmi un consiglio

ma l’ho paccata e non ho dormito

una sottona

mi prendi in giro

io prendo fuoco

sono un camino

un nuovo gioco trattengo il respiro

forse devo

accettare tutti ‘sti bug

triste so’ triste ma sto sempre up

chiagnere e futtere

sì non si fa

ma mo mi va

sì che mi va

non dovrei restare a casa

non dovrei fumare tutte ‘ste cose

dovrei staccare la testa pensare un po’ meno

rischiare di meno in amore

vizi sbagliati sì

non dovrei viverla sempre così

non dovrei rompere gli schemi

andare di fretta

non dovrei non dovrei non dovrei

e invece sì, faccio così

e invece sì, sono così

e invece sì, faccio così

e invece sì, mi va così

mi va così, ah

lei ha un tacco 12 tipo gli apostoli

chiaro che fra’ è tutto a posto qui

dovrei dovrei non sento i filosofi

passami un altro gin tonic

non sono yes man

ma neanche depre

vivo ogni cosa

che poi non ritorna

se fotto il presente

non penso a niente

già sembra una cosa buona

ok

da da da dai

non ho voglia di spiegarti tutto

da da da capo da da dammi tempo

da da da da buttare

se mi faccio male

non so prevenire, so’ brava a curare

forse mi serve lo scontro

per tenere il conto

di rimpianti e sbagli che

invece sì, faccio così

e invece sì, sono così

e invece sì, faccio così

e invece sì, mi va così

mi va così, ah

