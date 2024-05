Angelina Mango – Una bella canzone: video e testo della canzone

Angelina Mango pubblica il brano Una bella canzone che è una delle tracce del suo primo album d’inediti poké melodrama, in uscita venerdì 31 maggio.

Il lyric video della canzone

Testo Una bella canzone

In macchina passo di fianco a un incendio

gli alberi bruciano scottano il naso

sembra sapone negli occhi ‘sto viaggio

oggi non mi piaccio, non mi piaccio

è che mi sto allontanando da te

stavi nel letto volevi un abbraccio

faccio ritardo ogni giorno perché? per te

ma senza di te

non ce la faccio

io bloccata in ascensore

prendo a calci una bella canzone

tanto i ricordi manco lei li può dimostrare

non ho paura

dell’amore

e del male

che può fare

mi rimani

sulla pelle

nelle mani

la tua voce

conchiglie che ascolti d’inverno

come caviglie intrecciate nel letto

che non posso sciogliere più

ed ho capito più cose di te

quando ti ho lasciato e poi sono tornata

e non do la colpa ad un filo di vento

se è rimasta aperta la porta di casa

dovrei avere più ambizione

per cantarti una bella canzone

ma tanto a noi non ci serve dimostrare

non ho paura

dell’amore

e del male

che può fare

mi rimani

sulla pelle

nelle mani

la tua voce

conchiglie che ascolti d’inverno

come caviglie intrecciate nel letto

e non posso scioglierle più

è troppo difficile stare lontani

in questi alberghi sempre in posti diversi

stella ora dormi e chiudile fuori dagli occhi

tutte le notti prima di questa

in cui mi manchi

Cosa ne pensate di Una bella canzone di Angelina Mango?