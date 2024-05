Angelina Mango – Edmund e Lucy: video e testo della canzone

Angelina Mango pubblica il brano Edmund e Lucy che è una delle tracce del suo primo album d’inediti poké melodrama, in uscita venerdì 31 maggio.

Il lyric video della canzone

Testo Edmund e Lucy

Sto ancora nell’armadio zitta

respiro piano

e mi viene da ridere

tu sei nella stanza e fai battute stupide

per trarmi in inganno

e vincere a camera buia

e passa un altro anno

ed è tutto al posto di prima

esclusi dagli altri

inclusa da te

mi scuso se è tardi

ma poi tra fratelli ci sono momenti più freddi

ed è colpa di entrambi

fortuna ci teniamo stretti

nei cubi di ghiaccio

che chiamiamo traumi

è troppo tempo per ricominciare

troppo tempo per capire

troppo tempo da gestire

troppo poco tempo per sparire

troppo tempo senza realizzare

troppo poco tempo con un padre

troppa merda da ingerire

troppa gente da perdonare

troppo dolore da amare

poche parole da dire

quindi non lasciarmi sola

perché ho ancora un po’ paura

di non svegliarti più prima di andare a scuola

e scendere scale in silenzio con un nodo in gola

edmund e lucy chiusi nell’armadio

scappiamo via dai lupi

nei boschi del mediterraneo

vogliono essere come me e te

semplicemente umani

semplicemente veri

ma non è semplice essere sinceri

e crescere così vicini

ho strappato tutte le radici

ne ho lasciata una e ho fatto il doppio nodo

è te che chiamo quando poi mi odio

e tu che mi ami in un altro modo

la gentilezza di un gigante buono

adesso abbracciami e poi portami via

se è troppo tempo per ricominciare

troppo tempo per capire

troppo tempo da gestire

poco tempo per sparire

troppo tempo senza realizzare

troppo poco tempo con un padre

troppa merda da ingerire

troppa gente da perdonare

poche parole da dire

quindi non lasciarmi sola

perché ho ancora un po’ paura

di non svegliarti più prima di andare a scuola

e scendere scale in silenzio con un nodo in gola

e non lasciarmi sola

ho ancora un po’ paura

di non svegliarti più prima di andare a scuola

e scendere scale in silenzio con un nodo in gola

giochiamo a camera buia

chiudi gli occhi se hai paura

mentre tu ti prendi cura

le tue braccia una cintura

e non lasciarmi sola

ho ancora un po’ paura

di non svegliarti più prima di andare a scuola

e scendere scale in silenzio con un nodo in gola

di non svegliarti più prima di andare a scuola

Cosa ne pensate di Edmund e Lucy di Angelina Mango?