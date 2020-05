Amici Speciali: Chega di Gaia è un plagio? Ecco lo scherzo (VIDEO)

Nel corso della seconda puntata di Amici Speciali, Gaia Gozzi si è trovata nel bel mezzo di un siparietto che l’ha lasciata senza parole. Una delle tre giudici del talent, la radiofonica Daniela Cappelletti, ha infatti deciso di punto in bianco di accusarla di plagio.

Con toni davvero molto duri, la discografca ha infatti accusato Gaia di aver clamorosamente copiato un’altra canzone con la sua Chega. Il pezzo in questione, a quanto pare, era un brano intitolato E’ tanto che non la vedo.

Il j’accuse della Cappelletti è arrivato subito dopo l’esibizione, a dir poco perfetta, di una Gaia più in forma che mai, sulle note di Coco Chanel. Forse anche per questo Gaia non si sarebbe mai aspettata un attacco del genere. Per fortuna che “l’emergenza” è subito rientrata.

Già, perché fortunatamente si è trattato soltanto di un divertente scherzo. Gaia, che ha praticamente perso 10 anni di vita, ha poi ricevuto la bella notizia, ovvero che tutto quello che le era stato detto era finto. Sergio Friscia, noto comico e speaker radiofonico, ha infatti registrato per l’occasione una sua cover comica del pezzo Chega, con un brasiliano maccheronico.

Qui sotto potete vedere il video dello scherzo che la produzione ha fatto a Gaia ad Amici Speciali!





Quello a Gaia non è stato in ogni caso l’unico scherzo fatto alla seconda puntata di Amici Speciali. La serata si è infatti aperta con uno scherzo a Sabrina Ferilli!