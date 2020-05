Random, il rapper che sta partecipando ad Amici Speciali, ha deciso di imbarcarsi nella sfida del tormentone dell’estate 2020 con un nuovo singolo.

Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming il brano Sono un bravo ragazzo (Un po’ fuori di testa)! Il singolo, che questa sera è stato presentato sul palco del talent show, è una canzone divertente e scatenata, perfetta per la bella stagione alle porte.

Testo di Sono un bravo ragazzo di Random

Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa

e i miei cari del mondo spesso non tengo niente per me

se lo penso lo dico, ah, se lo dico lo faccio

emozioni in matita, ah, certe cose non fanno per me

chiudo gli 0cchi ma vedo lo stesso

le menzogne che ti tieni dentro

mi riprendono fanno le foto

ma non si godono mai il momento

e non voglio morire da solo

sotto terra coi pezzi da cento

con sopra scritta questa canzone

col denaro non ci compri il tempo

ma col tempo il successo ti comprerà

mi è successo ma adesso so come fare

neanche il mare più grande mi toccherà

me la godo su un’isola tropicale

ogni rima sul foglio un’opera

però non sono in grado di disegnare

senza il sole una rosa non fiorirà

ma uguale le sue spine faranno male

Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa

e mi il mondo spesso non tengo niente per me

se lo penso lo dico, ah, se lo dico lo faccio

emozioni in matita, ah, certe cose non fanno per me

Come fai mi chiedi come fai? a stare lontani da chi ci vuole male

come fai? Come fai a lasciarmi nel niente scordarti di me

Calma si risolverà

tutto quanto basta ma non la follia

E non voglio morire da solo

la mia tomba sarà quel cemento

della strada che un po’ mi ha cresciuto

alla quale ho donato il mio tempo

Ma col tempo il successo ti comprerà

mi è successo ma adesso so come fare

neanche il mare più grande mi toccherà

me la godo su un’isola tropicale

ogni rima sul foglio un’opera

però non sono in grado di disegnare

senza il sole una rosa non fiorirà

ma uguale le sue spine faranno male

Sono un brao bravo ragazzo (sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa)

do tutto agli altri e non mi tengo niente per me

Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa

e i miei cari del mondo spesso non tengo niente per me

se lo penso lo dico, ah, se lo dico lo faccio

emozioni in matita, ah, certe cose non fanno per me

Certe cose non fanno per me

quella vita là non fa per me

certe storie non fanno per me

quella vita là non fa per me

eh sono un bravo ragazzo!