How I Met Your Father: come si collega con How Met Your Mother?

How I Met Your Father è approdato in America sul canale streaming Hulu. I primi due episodi della serie con protagonista Hilary Duff sono già andati in onda, rivelandoci già alcuni dettagli e collegamenti con la serie originale How I Met Your Mother.

La trama

La serie ha lo stesso stile del suo predecessore ma racconta la storia dal punto di vista femminile. La storia è incentrata su Sophie che racconta al figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. Il racconto è ambientato nel 2050 e viene narrato dalla Sophie adulta (interpretata da Kim Cattrall) mentre la storia di per sé si svolge nel 2022 quando la giovane Sophie viene interpretata da Hilary Duff. Il racconto a differenza di How I Met Your Mother ha una premessa diversa. Ci racconta fin da subito di aver conosciuto il suo futuro marito nella storia raccontata nel primo episodio. Tra gli altri interpreti ci sono Francia Raisa nel ruolo di Valentina, Christopher Lowell nel ruolo di Jesse, Suraj Sharma nei panni di Sid, Tom Ainsley che interpreta Charlie e Tien Tran nei panni di Ellen.

Il collegamento con How I Met Your Mother

Se non volete spoiler vi consigliamo di non continuare a leggere!

Jesse e Sid abitano nella casa che era stata di Ted Mosby, Lily Aldrin e Marshall Eriksen. I due ragazzi dicono di aver comprato la casa “da una vecchia coppia sposata che ha pubblicato l’annuncio sul gruppo degli ex alunni della Wesleyan. Li abbiamo convinti anche a lasciarci le spade”. Jesse si riferisce a Lily e Marshall e le spade sono i due oggetti ampiamente presenti nella serie originale e appartenenti a Marshall e Ted.

Cosa ne pensate della serie How I Met Your Father?