Amici 21: tre nuovi inediti su tutte le piattaforme digitali

Da ieri a mezzanotte sono disponibili su tutte le piattaforme digitali tre nuovi inediti per gli allievi di Amici di Maria De Filippi.

Si tratta dei brani presentanti nel pomeridiano di ieri e che sono stati sottoposti al giudizio di tre rappresentanti di altrettanto emittenti radiofoniche.

In puntata Calma ha eseguito la sua Routine, un brano scritto da Calma, Bungaro e Cesare Chiodo, prodotto da Cesare Chiodo.

Aisha ha presentato di nuovo Buenos Dias, il brano è stato scritto dalla stessa Aisha ed Enrico Crosso ed è stato prodotto da Itaca (Merk&Kremont).

E infine Gio Montana ha riproposto la sua Sotto la Pioggia, scritto proprio da Gio Montana insieme a Filippo Bertolone e prodotto da Atlas Diable.

I tre inediti di Amici hanno accolto ampi consensi da Radio RTL 102.5, Radio Subasio e Radio Bruno che presto passeranno in rotazione radiofonica i tre pezzi.

I brani sono infatti tutti e tre rappresentativi della Generazione Z, anche se in modo diverso, e sono in accordo con le rispettive linee editoriali delle suddette radio.

Si tratta di una soddisfazione in più per Aisha che sempre nel pomeridiano di ieri ha conquistato una volta per tutte l’ambita maglia dorata per il serale di Amici.