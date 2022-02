Amici 21: audio e testo dell’inedito Routine di Calma

Routine di Calma è il nuovo inedito presentato dall’allievo della scuola di Amici, il cui vero nome è Marco Barbieri.

Il brano è stato eseguito per la seconda volta dall’allievo di Rudy Zerbi nel corso del pomeridiano di domenica 27 febbraio.

Ascolta qui Routine di Calma

Sceglimi

Quando un altro ti riaccompagna a casa

Ma il desiderio di avermi è più forte

Di ogni scusa

Sceglimi nei giorni in cui non vedo il sole

Sceglimi

Nei silenzi che vorresti maledire

E urlarci contro è quello che sappiamo

fare

Tenerci il muso

Sceglimi al mattino con un occhio

semichiuso

Sceglimi

Nei libri che leggi prima di dormire

Quando c’è il terremoto nel mio cuore

E non sopporto le persone

Nei sabati che passo sempre dietro a quel

bancone

Tu sei l’unica routine

Che non mi stanca mai

La più bella delle feste

Per la quale tornerei alle sei

Tu sei l’unica routine

Che non si ripete mai

La più bella questa notte

Quasi quasi io non tornerei

Sceglimi

Nei giorno vuoti che non mi reggo in piedi

Quando mi arrendo nelle mie sconfitte

Con le mie ansie

E anche d’estate resto sotto le coperte

Sceglimi

Anche se a volte mi distraggo e guido male

Nella mia testa non sono puntuale

Ma a volte è colpa solo della tangenziale

Non trattarmi male

Tu sei l’unica routine

Che non mi stanca mai

La più bella delle feste

Per la quale tornerei alle sei

Tu sei l’unica routine

Che non si ripete mai

La più bella questa notte

Quasi quasi io non tornerei

Mordimi la vita

Tienimi in sospeso

Credici quando io non ci credo

Mentre parli con la luna

Le racconti i nostri baci

I complimenti che sussurro all’orecchio

E poi tu taci

I lineamenti del tuo viso

Nei tuoi occhi il paradiso

Oggi c’è il sole

Ma ricorda è nella pioggia che ti ho scelta

Tu sei l’unica routine

Che non mi stanca mai

La più bella delle feste

Per la quale tornerei alle sei

Tu sei l’unica routine

Che non si ripete mai

La più bella questa notte

Quasi quasi io non tornerei