Amici 21: audio e testo dell’inedito Buenos Dias di Aisha

Buenos Dias è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, Aisha.

Il brano è stato eseguito per la seconda volta nel corso del pomeridiano di ieri, domenica 27 febbraio.

Audio Buenos Dias di Aisha

Testo Buenos Dias di Aisha

Bang bang 7up chili bom bom

Entro nella giungla esco

tipo rastaman corro corro forte se mi fermo poi,

sì, son guai

Santiago De Compostela, fra,

mi sento in Paraguay

Ho blocchi in testa come fossimo in Minecraft perdi una vita, “poof”,

poi ne trovi un’altra c’è troppa gente in questa camera vuota,

il mio pensiero mi affanna, mi serve aria

Nevica, vorrei un’estate dove nevica,

fidati la Terra è proprio sferica,

mangio pastasciutta la domenica

E ho detto buenos días na na na, buenos días na na na,

buenos dias buenos días buenos días (volevo fare tipo)

buenos días buenos días buenos días buenos días

Non chiudo occhi fino alle tre separo i mari, occhi neri

Mosè, Super Sayan, drago rosso, Jackie Chan la gente fa “bla”,

io di bla bla ho solo car spiegami tu come s’impara a campar k.o.,

ti stendo meglio se mi lasci fare

ho blocchi in testa come fossimo in Minecraft,

perdi una vita, “poof”

E la domenica, vorrei un’estate dove nevica, fidati,

la Terra è proprio sferica, mangio pastasciutta la domenica…

E ho detto buenos días, na na na,

buenos días, na na na,

buenos días buenos días buenos días

(ti prendo in giro e dico) buenos días ,

buenos días, buenos días, buenos días, buenos días buenos días

E non ci sto nanananananana,

Come far nananananana ehi…

E ho detto buenos días, na na na,

buenos días, na na na,

buenos días buenos días buenos días

(ti prendo in giro e dico) buenos días,

buenos días, buenos días, buenos días,

buenos días buenos días