Ariana Grande annuncia il nuovo album Eternal Sunshine

Ariana Grande è ufficialmente tornata. Sta per arrivare il nuovo attesissimo album dell’artista multi-platino, vincitrice di un Grammy Award.

La scorsa estate l’artista aveva fatto un breve ritorno sulle scene musicali con la riedizione del suo album d’esordio, Yours Truly (Tenth Anniversary Edition).

Invece, ora sta per uscire il primo progetto musicale inedito di Ariana Grande dalla pubblicazione nel 2020 di positions.

L’album è certificato disco d’oro in Italia e contiene al suo interno due hit certificate disco d’oro nel nostro Paese: positions e 34+35.

Quando esce eternal sunshine

La raccolta uscirà il prossimo 8 marzo. Il settimo album in carriera di Ariana, è già disponibile in esclusiva sullo shop Universal in formato CD e vinile con 4 special cover.

Per pre-ordinarlo nella propria versione preferita basta andare a questo link.

Il nuovo singolo di Ariana Grande

eternal sunshine è stato anticipato dall’uscita di yes, and?, pubblicato il 12 gennaio, è dal 18 in rotazione radiofonica.

Da subito apprezzato da pubblico e critica, debuttando #1 nelle Global Charts di Spotify e Apple Music, il brano ha conquistato la top20 su Spotify Italia e la top15 su Apple Music Italia.

Il singolo, accompagnato dal videoclip ufficiale che ha già totalizzato 20M di views, è un omaggio alla musica anni ‘80.

Una capsula del tempo pronta a far scatenare il pubblico a ritmo di danza contro la prepotente richiesta da parte dei tabloid di cercare costantemente qualche scandalo da raccontare.

Potrebbe interessarti anche:

Video, testo e traduzione di Yes, and?

Tutti i testi e le traduzioni di positions