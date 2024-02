Amici 23: Nicholas pronto a lasciare la scuola, la reazione di Todaro

Nicholas ha intenzione di lasciare la scuola di Amici 23, deluso da alcune affermazioni del suo professore di riferimento Raimondo Todaro.

Incalzato dalla Celentano e da Zerbi, due giorni fa, l’insegnante di latino ha spiegato perché non ha ancora dato la maglia del serale al ballerino.

In un primo momento ha detto di avere bisogno di ragionare in base al numero di posti disponibili, affermando di voler aspettare? Che cosa esattamente?

Ebbene secondo lui non è corretto dare la maglia a Nic perché Sofia, allieva di Emanuel Lo, non l’ha avuta ancora e ha ribadito che la ragazza è più meritevole.

Nicholas lascia Amici 23?

Nelle ore successive il ballerino si è confrontato con i professionisti che in questi mesi hanno lavorato con lui. Tutti, compresa Elena D’Amario, hanno ribadito che merita il serale, per il suo grande impegno e per i tangibili miglioramenti.

Quello che teme il ragazzo è che alla fine gli venga assegnata la felpa solo “perché ne avanza una” e non perché il suo prof è convinto di lui. A questo punto, Nicholas preferisce lasciare la scuola di Amici 23 oggi stesso.

La reazione di Todaro

Arrivato il momento di confrontarsi con Raimondo, l’insegnante ha ribadito il suo discorso “meritocratico” aggiungendo che se vuole è libero di andarsene. A quel punto è intervenuta anche la produzione che in collegamento ha ribadito un concetto.

Non si tratta di un concorso pubblico. l regolamento vuole che Todaro debba formare la sua squadra per come meglio crede, per la sua danza, non per il merito di tutti gli allievi, come se ci fosse una graduatoria.

Il professore ha detto, infine, a Nicholas di pensare bene alla decisione che vuole prendere. La mancata prova di fiducia nel percorso che hanno fatto insieme ha fatto sentire Nicholas solo contro tutti e una volta in sala relax ha detto tra sé e con gli occhi lucidi “C’è una sola cosa da fare“. Secondo voi lascerà la scuola di Amici 23?