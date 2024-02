Amici 23: anticipazioni 3 marzo (nuove maglie per il serale e colpi di scena)

Ecco le anticipazioni di Amici 23, dopo la registrazione per la nuova puntata di domenica 3 marzo.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Emma Marrone presenta il suo pezzo intitolato Apnea.

Mr Rain, che di recente era già stato ospite insieme a Clara, ritorna per presentare a sua volta il pezzo sanremese Altalene.

Se non volete altri spoiler, rivelati dalle talpe della pagina Instagram Gossip.tv, come sempre, vi raccomandiamo di non leggere il seguito di questo articolo.

Le anticipazioni di Amici 23

A giudicare la gara tra i nuovi inediti dei cantanti (usciranno a mezzanotte, dopo la trasmissione della puntata), oltre ad Emma Marrone c’è il dj e conduttore radiofonico Max Brigante.

La gara di ballo è giudicata, invece, dalla ballerina e conduttrice televisiva Rossella Brescia.

In questa penultima puntata si esibiscono tutti gli allievi, compresi quelli già ammessi al serale. L’unica a non competere nella gara è la ballerina Gaia che come sappiamo è infortunata già da un po’.

Classifiche canto e ballo

Classifica canto (inediti)

Holden Petit Mida Lil Jolie Sarah e Martina Nahaze Ayle Kia

Classifica ballo

Nicholas Marisol Lucia Dustin Sofia Giovanni Kumo

Altri spoiler di Amici 23

Cambio di squadra per due allievi

Dopo il momento di sconforto attraversato da Nicholas questa settimana, le anticipazioni rivelano che un colpo di scena riguarda proprio il ballerino.

L’allievo non lascia la scuola di Amici 23 ma cambia squadra e passa da quella di Raimondo Todaro a quella di Emanuel Lo.

Quest’ultimo ritiene che abbia fatto un bellissimo percorso e lo stesso Nicholas non vuole più gareggiare con un prof che non crede in lui.

Qualcosa di simile potrebbe succedere anche a Lil Jolie che negli ultimi tempi non si è sentita abbastanza apprezzata da Rudy.

Anna Pettinelli, le chiede di passare nella sua squadra affermando che la cantante le piace molto.

Come avrà reagito Zerbi? Il professore chiede alla ragazza di cantare il suo inedito Follia e due cover e le lascia la possibilità di decidere.

Sarà dunque Lil, nel corso della prossima settimana, a scegliere se passare o meno nel team di Anna.

Maglie per il serale

Ed è proprio Nicholas a prendere la maglia, questa volta. Emanuel chiede a tutti i professionisti se secondo loro merita la felpa.

La risposta è sì e l’insegnante di modern dà il benvenuto al serale al suo nuovo allievo. Sempre Emanuel ammette al serale anche la sua ballerina Sofia.

A questo punto ci sono ancora speranze per Kumo, l’unico allievo di Lo senza felpa d’oro?

Compiti e litigi

In settimana Sarah ha ricevuto un’assegnazione “rock” dalla Pettinelli ma dopo l’esibizione Anna dice di averla trovata “moscia” e le dà 5.

Prontamente, la difende la sua insegnante Lorella Cuccarini e anche Zerbi si dimostra dalla sua parte esibendo un cartello con la scritta “brava”.

Dopo queste anticipazioni, non resta che guardare la puntata di Amici 23 su Canale 5 o su Witty.tv.

Potrebbe interessarti anche:

Perché Nicholas stava per lasciare la scuola