Farmacie aperte in zona, come funziona il servizio diurno e notturno

È successo a tutti almeno una volta nella vita di avere il bisogno urgente di andare in farmacia, magari per ritirare un farmaco, o per acquistare un prodotto. Mal di gola, mal di testa, cistite: sono molteplici i disturbi che purtroppo possono manifestarsi, anche all’improvviso, cogliendoci alla sprovvista e – ovviamente – facendoci preoccupare. Se sei alla ricerca di farmacie aperte in zona, vogliamo parlare di come trovarle e soprattutto spiegare il funzionamento dei turni.

Come trovare le farmacie aperte in zona

Non sempre abitiamo vicino alla guardia medica, e le farmacie rimangono il nostro punto di riferimento per qualsiasi inconveniente o bisogno improvviso. Iniziamo dalla definizione di farmacia di turno: normalmente, infatti, seguono gli orari dei classici negozi.

Quindi, di giorno è molto più facile trovare la farmacia aperta in zona, anche perché durante i giorni infrasettimanali sono disponibili al mattino e al pomeriggio (alcune chiudono in pausa pranzo, ma non tutte).

Tuttavia, una farmacia di turno può anche essere aperta 24 ore su 24 per un periodo di tempo limitato. Dal momento in cui svolge un servizio importante, per distribuire i farmaci con obbligo di prescrizione medica, alcune farmacie sono aperte anche di notte, sulla base dei turni.

Solitamente, chi necessita di un farmaco, al giorno d’oggi fa un salto su Google per conoscere la farmacia aperta più vicina: poniamo il caso dei weekend, o ancora del turno notturno. Ma non solo: magari ci si trova in una città diversa dalla propria e non si conosce l’ubicazione della farmacia.

Nel caso in cui ci trovassimo di fronte a una farmacia chiusa, nessun problema, perché vige l’obbligo di esporre un cartello o display in cui indicare la farmacia aperta più vicina con i relativi turni. In questo modo sapremo sempre dove recarci per acquistare i farmaci.

Una copertura capillare: un sistema basato su turni

La copertura delle farmacie deve sempre essere capillare, perché può capitare di dover gestire delle situazioni di emergenza. Come anticipato, grazie all’ausilio della tecnologia, è possibile trovare le farmacie più vicine o farmacie aperte nelle vicinanze con un semplice click.

Una volta effettuata la ricerca, infatti, basta verificare gli orari di apertura e l’indirizzo per recarsi in farmacia. In generale, sappiamo che le farmacie garantiscono a rotazione l’apertura notturna, così come possono essere aperte anche di domenica o durante i festivi.

Grazie al sistema di turnazione, le persone possono accedere alle cure, ma soprattutto possono acquistare i farmaci salvavita al bisogno. È l’ASL a scegliere le farmacie più vicine aperte oggi di turno.

Ci sono anche farmacie che rimangono aperte fino alle 22.00 o ancora alle 23.00: è il caso delle farmacie Dr. Max, dove è possibile dunque recarsi in serata per comprare ciò di cui si ha bisogno.

Come comportarsi in caso di necessità

Nel momento in cui si ha un dubbio, è importante recarsi in farmacia e chiedere al proprio farmacista di fiducia, così da comprendere come usare un medicinale, o più in generale quale farmaco prendere in base alla situazione, tenendo sempre presente di comunicare eventuali allergie o intolleranze.

Oltre alla ricerca online, consigliamo di avere sempre delle farmacie come punto di riferimento, in modo tale da sapere dove andare in caso di bisogno.

Conoscere in anticipo i luoghi delle farmacie più vicine ci permette di gestire al meglio le emergenze che possono capitare, soprattutto quando si ha la necessità di un farmaco per lenire un disturbo, per sé o per i propri cari.

L’acquisto di farmaci da banco online

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un netto cambiamento rispetto al passato: possiamo acquistare anche i farmaci da banco online. Questa modalità di acquisto è indubbiamente versatile, ma non solo: ci dà l’opportunità di tenere in casa dei farmaci di scorta per ogni evenienza.

A disciplinare la vendita di farmaci online è l’articolo 85 quater della Direttiva UE n. 62 risalente al 2012, che dice: “fatte salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica”, mettendo in chiaro che è possibile vendere farmaci senza obbligo di prescrizione ma applicando determinate condizioni.

Ci sono e-commerce specializzati nella vendita di farmaci da banco, di cosmesi, di prodotti di benessere, di integratori o prodotti per la salute degli animali: questi e-commerce sono noti con il nome di parafarmacie e devono essere autorizzati dal Ministero della Salute.

Sul sito delle farmacie online, in ogni caso, deve sempre essere presente il logo che indica l’approvazione del Ministero della Salute. “Deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell’esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali”, spiega il Ministero.

Cosa acquistare su una farmacia online? Può vendere i farmaci da banco (OTC) o i medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP). Oggi, le parafarmacie sono un enorme punto di riferimento per gli italiani, poiché consentono di fare acquisti sicuri e affidabili, anche in sconto.