Amici 22: Samu rischia ancora l’eliminazione, Isobel è al Serale!

Amici di Maria De Filippi continua con un nuovo speciale della domenica pomeriggio, in onda su Canale 5 oggi, domenica 8 gennaio.

La corsa al Serale prosegue con l’ingresso di Isobel nella fase finale del talent show e l’esito della sfida di Samu, coinvolto in un provvedimento disciplinare.

Cosa è successo ad Amici durante la puntata di oggi

Samu– la cui sfida era rimasta in sospeso – mantiene per ora il suo banco di ballo, ma Alessandra Celentano decide di far entrare nella scuola anche lo sfidante Paky.

Non si chiude qui, però, la sfida. Il giudice esterno Francesca Bernabini, non riuscendo a scegliere tra i due, non può determinare la vittoria di Samu.

Per questa ragione, nonostante, l’ingresso aggiuntivo voluto dalla Celentano, presto per Samu arriverà un nuovo sfidante esterno.

Si procede, poi, con le gare. A giudicare il canto (sfida tra cover) arriva Gerry Scotti, che premia Aaron; il cantante si presenta davanti alla commissione ma la sua corsa al Serale prosegue al pari degli altri.

Si passa poi al ballo con i giudici Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuna; a vincere è Isobel, che stacca il pass per il Serale e raggiunge Ramon, primo allievo ammesso all’ultima e decisiva fase di Amici 22.

Per i ballerini c’è la possibilità di ballare al concerto di Achille Lauro e a spuntarla è Samu, che ha la meglio su Isobel, Megan e Ramon (giudice Garrison). Per i cantanti, invece, in palio la realizzazione di un videoclip con Giacomo Triglia, che assegna il premio a Cricca (battuti Aaron, Angelina e Federica).

Nel corso della registrazione, Maria De Filippi accoglie in studio Ernia con la sua canzone Bella fregatura.

Potrebbe interessarti anche:

Emanuel Lo si dichiara deluso da Samu e da Maddalena

Arisa rimprovera Wax per quanto successo a Capodanno

Raimondo Todaro arrabbiato con Mattia, cosa è successo