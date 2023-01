Amici 22: Emanuel Lo punisce Maddalena e Samu “sono deluso”

Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi trasmesso oggi pomeriggio su Canale 5, Maddalena e Samu affrontano il loro insegnante Emanuel Lo.

Dopo quanto accaduto durante la notte di Capodanno, il professore è molto deluso e decide di punire ulteriormente i due ragazzi.

Il confronto tra Emanuel, Maddalena e Samu

Dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni e nonostante Maddalena abbia vinto la sfida punitiva di domenica scorsa, il maestro Emanuel Lo la convoca per parlare.

“Pensavo fossi diversa, tu vieni da una maglia che poteva essere tua, quella maglia si sta piano piano allontanando, non so neanche se te la do più. Io ti devo vedere qua dentro concentrata al 100% sull’arte . Per questo la prima cosa subito che chiedo è di toglierti il cellulare. Seconda cosa vai a dormire alle 10 di sera. Ti terrò sottocchio Maddalena.”

“Grazie, scusami ancora e ti dimostrerò con i fatti, non ti dico niente e ti dimostrerò” è la risposta della ragazza prima di lasciare la palestra.

Emanuel Lo, a quel punto, chiede di incontrare l’altro suo allievo, Samuel, anche lui coinvolto nella vicenda che ha portato all’espulsione di Tommy Dali e Valeria.

“Ti rendi conto Samu, sono superdeluso, tra tutti quanti tu eri l’ultima persona che m’immaginavo potesse essere in una situazione del genere. Non capisco, cadere proprio sulle sciocchezze, farsi trasportare dalle cose, dalle persone. Qui devi imparare a scegliere. Non ti puoi far muovere così come una bandiera. Mi sei sembrato Pinocchio che si fa trasportare dal gatto e la volpe, ma non è accettabile”.

Anche per il ballerino la medesima punizione di Maddalena: non potrà più usare il cellulare e dovrà essere a letto entro le 22.00. Entrambi, poi, non potranno guardare il daytime di Amici.

Ma non è finita qui per Samu perché presto dovrà affrontare lo sfidante Paky in una doppia comparata, in una sfida il cui esito è stato congelato proprio domenica scorsa.

In più, in serbo per lui c’è un’ amara scoperta: il professore durante l’incontro di oggi confessa che aveva una concreta intenzione di consegnargli la maglia del serale, opportunità che ora è piuttosto lontana.