Amici 22: Raimondo Todaro contro Mattia “Mi hai mancato di rispetto”(commento)

Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi, trasmesso oggi pomeriggio su Canale 5, Raimondo Todaro ha uno scontro con il suo allievo Mattia.

Il maestro non si aspettava che il ballerino chiedesse consigli alla maestra Celentano senza averne prima parlato con lui…cosa che è successa proprio qualche giorno fa.

Il confronto di oggi tra Raimondo Todaro e Mattia

“Hai un maestro che ha fatto per te tante cose, perché l’anno scorso abbiamo lavorato insieme, perché qualsiasi altra persona dopo i tuoi comportamenti ti avrebbe mandato a casa a calci, io penso che un minimo il pensiero di parlarne con me ce lo dovresti avere, se non ce l’hai è grave, io non ti sto dicendo che tu lo hai fatto con cattiveria, io lo so che tu sei f**so. Il problema non è la lezione di per sé però se tu pensi di farti aiutare nel latino dalla maestra … per me qualche problema c’è”.

“Io ero consapevole che non mi avrebbe aiutato dal punto di vista tecnico per quanto riguarda il mio”, Mattia prova invano a giustificarsi su quanto è accaduto.

“Per quel lavoro che avete fatto, io non ti potevo aiutare? Tra l’altro, tu invece di sistemare questo c***o di tempo, ti metti l’olio, chiedi lezioni alla c***o di cane, stai pensando alle facce, stai pensando al look, togli le collane. Se vuoi diventare un ballerino serio devi sistemare sto cavolo di tempo. Domenica in puntata eri in anticipissimo, che c***o vogliamo fare, vogliamo fare lezioni con la maestra? … Se hai problemi col tempo e invece fai lezioni per cambiare il look, a me viene da vomitare”.

A proposito di un compito che la Celentano ha appena assegnato a Mattia, poi, il maestro di latino ha chiuso la questione e l’intera conversazione in modo piuttosto brusco, prima di allontanarsi: “Fai quello che vuoi”.

Commento a ciò che è successo oggi ad Amici

Il rimprovero di oggi di Raimondo verso il suo allievo non è del tutto privo di senso. Il fatto che Mattia non abbia parlato con lui prima di affidarsi alla Celentano è, infatti, sicuramente sbagliato.

Tuttavia, le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a chiedere un aiuto esterno sono anch’esse motivate da una necessità reale e gli stessi consigli della professoressa sono stati utili e sensati.

Il ballerino, in passato, ha dimostrato di essere troppo concentrato sul suo aspetto, mentre questo suo recente cambiamento non può essere che visto come segno di maturità.

Il fatto che Raimondo si sia arrabbiato così tanto, al contrario, dimostra che troppo spesso anche tra i professori può esserci una competizione e che questo a volte è in contrapposizione a tutto ciò che permette la crescita dei ragazzi.

Se il problema di Mattia con il tempo era ed è così grave da un anno e mezzo, lo stesso Todaro avrebbe potuto rimproverarlo – proprio come ha fatto oggi – e correggerlo in tantissime altre occasioni.