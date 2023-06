Amici 22 in tv con il concerto Full Out, chi partecipa e quando va in onda

Amici 22 si è concluso lo scorso maggio con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola ma i ragazzi di questa edizione hanno appena realizzato un nuovo spettacolo.

Si tratta dell’atteso concerto Full out che presto permetterà di rivedere sul piccolo schermo quasi tutti i protagonisti che hanno fatto parte, quest’anno, della scuola più famosa d’Italia.

Lo show si è tenuto domenica 11 giugno durante il Rock in Roma, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate anche a livello internazionale, soprattutto per gli artisti che riesce a richiamare in Italia.

A condurre lo spettacolo, che a breve vedremo in tv, ci sono stati Nicolò De Vitis e Isobel Kinnear, una delle ballerine di quest’annata, insieme all’ex vincitrice del talent show Giulia Stabile.

Chi ha acquistato la compilation omonima di questa edizione, ha potuto assistere non solo all’evento ma anche alle prove dei giovani talenti.

Full out: quali ragazzi di Amici 22 partecipano e quando va in onda

All’appello al concerto che si è tenuto ieri a Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle: Aaron, NDG, Tommy Dali, Wax, Angelina, Alessio, Benedetta, Cricca, Gianmarco, Megan, Maddalena, Niveo, Piccolo G, Ramon, Samu, Federica e il vincitore Mattia Zenzola.

Assenti invece Jore e Mezcal, allievi di Rudy Zerbi per poco tempo nell’edizione che è appena terminata. Non dimentichiamo, però, che il secondo a settembre prossimo potrà tornare tra i banchi della scuola. Proprio per concessione del professore di riferimento che lo aveva eliminato in quanto non ancora pronto.

Quando va in onda in tv il concerto speciale con i ragazzi di Amici 22? Full Out andrà in onda martedì 20 giugno, in prima serata, su Italia 1.