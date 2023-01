Amici 22: Arisa rimprovera Wax, i telespettatori notano qualcosa di strano

Come hanno sottolineato numerosi telespettatori durante la messa in onda del daytime di oggi, la famosa cantante ha mostrato un tono diverso, più “adulto”.

Arisa non è stata comprensiva come al solito nei confronti di Wax. Dopo aver espresso tutta la sua la sua delusione per la mancanza di maturità dimostrata, che non collima affatto con i temi delle sue canzoni, ha condannato l’ atteggiamento del ragazzo nell’alzare spesso la voce, forse nel tentativo di esercitare un certo potere sugli altri: