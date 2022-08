I Coldplay aggiungono nuove date in Italia: info e prezzi dei biglietti

A grande richiesta i Coldplay annunciano tre nuove date italiane del Music Of The Spheres World Tour che li vedrà nell’estate prossima ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa e nel Regno Unito.

Dopo l’annuncio di ieri delle date italiane, si aggiungono nuove date in entrambe le tappe: raddoppia, infatti, lo spettacolo di Napoli e raggiunge le quattro date quello di Milano.

I Coldplay in Italia: le date annunciate

· 21 e 22 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

· 25, 26, 28 e 29 giugno · Milano, Stadio San Siro

Come acquistare i biglietti dei concerti

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022.

Per accedere alla pre-sale basterà registrarsi gratuitamente su Livenation.it.

La vendita generale dei biglietti, invece, sarà aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su:

Ticketmaster.it

Ticketone.it e

Vivaticket.com

Nei punti vendita autorizzati

Prezzi:

I biglietti per i Coldplay in Italia partivano da 74 euro ed al momento sono quasi tutti esauriti, ma sono ancora disponibili alcuni biglietti VIP PACKAGE: Coldplay da 233 euro.

Calendario aggiornato Music of the spheres tour

17 maggio – Estádio Cidade de Coimbra – Coimbra, PORTUGAL

24 maggio – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, SPAIN

25 maggio – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, SPAIN

31 maggio – Etihad Stadium – Manchester, UK

01 giugno – Etihad Stadium – Manchester, UK

06 giugno – Principality Stadium – Cardiff, UK

21 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Naples, ITALY

22 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Naples, ITALY

25 giugno – Stadio San Siro – Milan, ITALY

26 giugno – Stadio San Siro – Milan, ITALY

28 giugno – Stadio San Siro – Milan, ITALY

29 giugno – Stadio San Siro – Milan, ITALY

01 luglio – Stadion Letzigrund – Zurich, SWITZERLAND

05 luglio – Parken – Copenhagen, DENMARK

06 luglio – Parken – Copenhagen, DENMARK

08 luglio – Ullevi – Gothenburg, SWEDEN

09 luglio – Ullevi – Gothenburg, SWEDEN

15 luglio – Johan Cruijff ArenA – Amsterdam, NETHERLANDS

16 luglio – Johan Cruijff ArenA – Amsterdam, NETHERLANDSI C

