Sangiovanni ft. Aitana – Mariposas: audio, testo e traduzione

Sangiovanni torna oggi con un remix, in lingua spagnola, della sua Farfalle, con cui ha partecipato per la prima volta al festival di Sanremo.

La canzone segue l’uscita dell’album Cadere Volare, pubblicato l’8 aprile, il primo vero progetto discografico di Giovanni Pietro Damian.

Audio Mariposas di Sangiovanni ft. Aitana

Testo Mariposas di Sangiovanni ft. Aitana

DJ, no ponga la canción

Que cada vez que suena se me rompe el corazón

Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer

Porque no tengo a mi baby

Y todavía lo quiero aquí

Ese beso era para mi, pero ya no va’ ser

No te quiero perder

¿Por qué tan fácil te vas y yo aquí pensando solo en ti?

Y no se lo he dicho a nadie

Perdí la cabeza y estoy loco por ti

Hoy ya no vuelan mariposas

Ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tú

Y esta noche na-na-na nada será igual

Bailar sin ti, no sé bailar

La música no suena igua-ia-ial

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

Otra noche vacía pensando por qué se fue

Otra noche en la que no olvidé

Sí, yo soy así

Ay, no sé si lloré

Pero no lloré más, fue, no

Por lo menos traté, eh

No, yo por ti no llamé

Porque sin ti nada me sabe bien

No voy a llorar más

Juro que yo no lloraré

Aunque sé que no olvidaré

Porque sin ti nada me sabe bien

Vuelan mariposas

Ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tú

Y esta noche na-na-na nada será igual

Bailar sin ti, no sé bailar

La música no suena igua-ia-ial

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Hoy ya no vuelan mariposas

Ya no quedan rosas

De esas que en verano

Me regalabas tú

Y esta noche na-na-na nada será igual

Bailar sin ti, no sé bailar

La música no suena igua-ia-ial

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

Vuelan mariposas

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

Traduzione Mariposas di Sangiovanni ft. Aitana

DJ, non riprodurre la canzone

Che ogni volta che suona il mio cuore si spezza

Che ogni volta che penso a lui mi sento come se stessi impazzendo

Perché non ho il mio piccolo

E lo voglio ancora qui

Quel bacio era per me, ma non lo sarà più

Non voglio perderti

Perché te ne vai così facilmente e io sono qui a pensare solo a te?

E non l’ho detto a nessuno

Ho perso la testa e sono pazzo di te

Le farfalle non volano più oggi

non sono rimaste le rose

Di quelle che mi hai regalato d’estate

E stasera na-na-na niente sarà più lo stesso

Ballare senza di te, non so ballare

La musica non suona allo stesso modo

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Un’altra notte vuota chiedendosi perché se n’è andata

Un’altra notte che non ho dimenticato

sì io sono così

Oh, non so se ho pianto

Ma non ho più pianto, è stato, no

Almeno ci ho provato, eh

No, non ti ho chiamato

Perché senza di te niente ha un buon sapore per me

Non sto più piangendo

Giuro che non piangerò

Anche se so che non dimenticherò

Perché senza di te niente ha un buon sapore per me

Le farfalle volano

non sono rimaste le rose

Di quelle che mi hai regalato d’estate

E stasera na-na-na niente sarà più lo stesso

Ballare senza di te, non so ballare

La musica non suona la stessa

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Vieni da me che tra miliardi di persone

vengo a dirtelo

Le farfalle non volano più oggi

non sono rimaste le rose

Di quelle che mi hai regalato d’estate

che mi hai dato

E stasera na-na-na niente sarà più lo stesso

Ballare senza di te, non so ballare

La musica non suona più allo stesso modo

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

le farfalle volano

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh