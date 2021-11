Amici 20: Soundcheck è la compilation autografata disponibile su Amazon

La compilation Soundcheck di Amici 21 è ufficialmente disponibile in pre-order su Amazon!

È prenotabile da oggi, su Amazon e in edizione limitata, la compilation di questa edizione, Soundcheck, e ogni copia è autografata dai cantanti della scuola!

Per preordinarla subito basta cliccare a questo link. Inoltre, è disponibile la copia autografata con la felpa ufficiale della scuola, per averla cliccate qui.

La compilation Soundcheck di Amici 21 (in aggiornamento)

Nel corso della puntata del pomeridiano trasmessa su Canale 5 oggi, 7 novembre, Maria de Filippi ha fatto un annuncio molto speciale! Dopo che i ragazzi sono tornati in casetta dalla registrazione della puntata appena mandata in onda, la conduttrice ha scelto LDA per svelare questa novità in modo divertente e originale.

Maria ha chiesto al cantante di recarsi al cancello e di ritirare la sua valigia e di portarla sulle gradinate. La De Filippi ha finto che stesse per arrivare un provvedimento per il cantante ma in realtà, tra gli indumenti mal piegati dell’artista, vi era nascosta una copia del disco.

A partire da oggi stesso, è infatti acquistabile in pre-order esclusivamente su Amazon la nuova compilation legata alla scuola! Al suo interno troverete i brani che i concorrenti hanno presentato nel corso di questa edizione.

Il disco è in pre-order esclusiva Amazon al prezzo di 16,99 e la data di uscita è il 19 novembre. Vi informiamo che all’interno della compilation troverete non soltanto i pezzi inediti dei concorrenti ma anche i loro autografi!

Inoltre è anche disponibile la copia autografata con la felpa ufficiale della scuola. A breve su questo stesso articolo riporteremo anche qual è la tracklist (composta da 17 canzoni) di Soundcheck, la compilation di Amici 21.