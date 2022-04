Amici 21: LDA firma un contratto con una casa discografica, ecco quale

A pochi giorni dall’uscita da Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, il sogno di LDA si è già riacceso. Il cantante ha annunciato, infatti, l’uscita del suo singolo Bandana su tutte le piattaforme.

Ma non solo, un’importante casa discografica ha da poco ufficializzato l’ingresso di Luca nella sua squadra. Si tratta di Sony Music Italy che nelle scorse ore ha svelato via social l’ingaggio di LDA.

Il pezzo estivo, presentato durante la sesta puntata del serale, è da ieri disponibile per lo streaming e il download. Inoltre, all’orizzonte, per Luca D’Alessio ci sarebbe anche l’uscita di un album.

I fan di LDA si sono complimentati direttamente con il giovane artista e tra questi lo ha fatto anche un ex concorrente di Amici 21: il ballerino Mattia Zenzola.

“Ricordo ancora quando me la facesti ascoltare per la prima volta e finalmente eccola qui”, ha scritto il ballerino pugliese sotto l’annuncio di Luca su Instagram.

Il cantante, dunque, entra a far parte della stessa etichetta che prima di lui dalla scuola più famosa d’Italia ha arruolato, tra gli altri, Aka7even, Gaia Gozzi e Jacopo Ottonello.

Si tratta, inoltre, del primo contratto discografico di quest’edizione. Chissà in quale team entreranno a far parte Sissi, Alex, Luigi e Albe che sono gli ultimi quattro cantanti rimasti ancora in gara ad Amici…

Prima di LDA, intanto, importanti occasioni sono state offerte anche ad altri concorrenti. Crytical aprirà infatti i prossimi concerti dei The Kolors, Aisha ha registrato un brano con i One Republic, Carola è approdata nel Balletto di Roma per la parte di Giulietta nello spettacolo Giulietta e Romeo.