I Wanna Dance With Somebody: il poster del biopic su Whitney Houston

Era il 1987 quando Whitney Houston cantava I Wanna Dance With Somebody. Quest’anno il suo mito si prepara a rivivere grazie al biopic che porta il titolo della celebre hit.

Scritto dallo sceneggiatore di un’altro biopic musicale di successo degli ultimi anni, Bohemian Rhapsody, I Wanna Dance With Somebody vedrà l’attrice britannica Naomi Ackie nei panni di Whitney Houston.

Proprio lei campeggia nel primissimo poster del film dandoci già un assaggio di quello che vedremo. Come hanno già fatto notare in molti la somiglianza con la cantante è sorprendente.

Guarda il poster del film

I Wanna Dance With Somebody si concentrerà sulla vita e la musica di Whitney Houston, l’iconica cantautrice conosciuta in tutto il Mondo.

Il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale e non sappiamo chi altri reciterà a fianco di Naomie Ackie. Il film sarà distribuito in Italia da Sony Pictures.

A proposito di Whitney Houston

Tutti la ricordano per le sue canzoni e la sua voce indimenticabile. Una voce che, Whitney, ha iniziato a padroneggiare sin da piccola. Nata in una famiglia in cui la musica scorre nelle vene, la futura cantante si esibisce già da bambina con la madre nei locali notturni per poi diventare voce solista del coro della chiesa a 11 anni.

Il suo primo album, Whitney, uscito nel 1985 è ancora oggi considerato uno degli esordi migliori nell’industria discografica. Dall’album sono stati tratti ben 8 singoli, tra cui le celebri All At Once e Greatest Love of All.

Una carriera, la sua, costellata di successi ma anche di tanto dolore. Vittima di abusi sin da giovane, Whitney Houston è stata vittima delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti che l’hanno resa sempre più fragile e facendola spegnere prematuramente nel 2012.

Le sue canzoni sono la sua eredità più bella e I Wanna Dance With Somebody intende celebrarla così.