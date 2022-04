thefaculty: la app per ripassare e vincere fantastici premi

Tecnologia, interattività e passione per lo studio.

Questa l’idea alla base di thefaculty, innovativa app tutta italiana che si è posta un obiettivo davvero molto ambizioso: permettere agli studenti di studiare e ripassare per gli esami universitari in modo divertente, intelligente e dando loro anche la possibilità di ottenere dei buoni sconto spendibili presso i partner della app stessa.

Che cos’è thefaculty?

Progettata da un giovane team, thefaculty permette agli studenti universitari di ogni facoltà di giocare in modalità quiz rispondendo a domande che fanno riferimento alle materie dei loro corsi di laurea, scritte dai professionisti delle varie discipline. Il risultato? Potrete mettervi alla prova praticamente quando e dove volete ripassando quello che studiate e accumulando dei gettoni che potrete spendere per sbloccare degli sconti presso le realtà affiliate con la app come ad esempio: Deliveroo, Arena, McFIT, Smartbox, BIT Mobility, laFeltrinelli, FlixBus, Libreria Universitaria.

Come funziona thefaculty?

thefaculty è un vero e proprio gioco che, però, risponde alla logica degli esami: un’idea molto carina che vi permetterà di entrare sin da subito nell’ottica del ripasso con uno spirito più leggero.

Per ogni domanda è possibile ottenere un punteggio che va da 17 a 30, che dipende dalla risposta giusta o sbagliata ma anche dal tempo impiegato per rispondere. Vincendo la sfida è possibile ottenere una Lode, bonus di 3 punti che andrà a sommarsi alla media complessiva.

Oltre alle sfide, che possono essere fatte sia in singolo che con i compagni di corso, è possibile giocare anche tramite modalità “allenamento”. In questa modalità si gioca con una singola materia, non si ottengono gettoni e il risultato non influisce sulla media.

Ma non è finita qui: thefaculty organizza periodicamente attività speciali in cui si possono sbloccare le Gemme, la valuta dell’App che permette di sbloccare gratis decine di gift card.

Il concorso Apri&Vinci

Il prossimo evento speciale organizzato da thefaculty sarà infatti proprio l’occasione per vincere un premio di 500€ in gemme da utilizzare per prendere gratis gift cards Amazon, Q8, Esselunga e molti altri brand.

Questo nuovo concorso “Apri&Vinci” ha un ciclo mensile che unisce meccaniche di abilità e alea: durante tutto il mese si accumulano i gettoni giocando alle sfide in App, invitando gli amici o partecipando a eventi speciali, più dimostri di essere bravo più gettoni ottieni. L’ultimo giorno del mese è invece possibile concorrere per l’assegnazione casuale del premio, usando i propri gettoni per l’apertura virtuale degli zaini. Solo uno zaino conterrà il super premio da 500€ in gemme!

Ogni zaino da aprire per cercare il premio costerà 100 gettoni. Vuoi un aiutino per provare a vincere? Usa il codice GINGER100 e otterrai subito 100 gettoni bonus!