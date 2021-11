Amici 21: Dario e Sissi sempre più vicini, cosa c’è tra i due

Nel daytime di Amici 21 in onda oggi su Canale 5, Dario e Sissi si mostrano sempre più in confidenza.

Amici 21: Dario e Sissi stanno insieme?

Dopo la puntata di di ieri, Anna Pettinelli manda un video messaggio per LDA in cui dice di volerlo incontrare in privato per esprimere il suo giudizio completo sulla sua esibizione.

Luca rifiuta e mentre guarda il video con la richiesta della professoressa è seduto sulle gradinate con gli altri ragazzi.

È in quel momento che Dario bacia sulla guancia Sissi mentre tiene, seduto dietro di lei, la sua bella testolina tra le mani.

Un dettaglio che non può passare di certo inosservato a chi già sospetta che siano una coppia.

Tutto è iniziato quando, giorni fa, il ragazzo di Sissi (anche lui musicista) ha comunicato via Instagram di non stare più insieme alla cantante di Amici.

“Mi sento obbligato a dirvi che la storia tra me e Silvia è finita. Chiedo alle fanpage di smettere di seguirmi e soprattutto ai miei amici e conoscenti di non parlarmene, non nominarla e non inviarmi niente di lei. Nel rispetto della mia stabilità mentale. Le parole sono solo parole quando chi le dice non le sa usare. Io le peso. Io le penso. Non le spreco. Ci lavoro e non ci voglio giocare“, ha scritto.

Dopo quelle parole, molti spettatori hanno cominciato a credere che dietro l’affinità che si è notata tra i due allievi di Amici ci possa essere qualcosa di più.

Le inquadrature ad hoc di Dario, durante la puntata di ieri, proprio mentre Silvia stava cantando, sembravano aver confermato questa teoria. E dopo quello che abbiamo visto oggi, il new couple alert è ufficialmente scattato!