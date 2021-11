Amici 21: Elena si confronta con LDA: “Sei sparito”, poi si abbracciano

Nel daytime di Amici 21 in onda oggi su Canale 5, scopriamo che Elena ed LDA hanno avuto in passato una frequentazione che si è conclusa per volere di Luca.

Amici 21: Elena si confronta con LDA

Dopo l’ingresso della cantante nella scuola, durante la puntata di ieri, la giovane artista sicula entra in casetta e parla subito con LDA.

Seduti in verandina è lei a dare inizio alla discussione: “Solo una cosa mi ha dato più fastidio, il fatto di sparire da un giorno all’altro, già era strano il fatto che non ti fossi fatto sentire. Poi ho capito quando ti ho scritto quel messaggio, tu non mi hai mai risposto. Allora ho capito la situazione“.

“Il mio errore è stato gestire male la situazione, voglio che tu sappia che non l’ho fatto con cattiveria e con malizia“, spiega Luca.

Dopo essersi chiariti (al momento non sappiamo i dettagli su cosa sia successo esattamente), Luca aiuta Elena nel suo trasferimento in casetta e a disfare le valigie.

“Giusto perché mi devo far perdonare“, afferma il cantante e poi si abbracciano. La mattina seguente lui l’aiuta a fare il letto e più tardi si abbracciano ancora, sul divano, stringendosi la mano e scherzando.

“Tu non hai ancora capito che … sei un po’ troppo curiosa, meglio andarci piano“, LDA sembra voler fare una confessione importante a Elena per poi ripensarci e interrompere la conversazione.