Amici – Dario in lacrime: “Ho paura di essere solo di passaggio”

Dario sta vivendo il suo primo vero momento di difficoltà nella scuola di Amici. Il ballerino si sfoga dopo le sue ultime prove in studio e piange davanti a tutti gli altri ragazzi.

Mattia, vedendolo in lacrime, capisce che c’è di sicuro qualcosa che non va, abituato com’è a vedere l’amico sempre molto sicuro di sé. Sembra saperne qualcosa in più Sissi ma non rivela nulla.

Più tardi, il ballerino si confida proprio con la sua ragazza confessando qual è il suo timore. Quello di essere solo di passaggio, ovvero che il suo talento sia solo una meteora, televisivamente parlando.

In seguito Dario si addentra più profondamente nel suo stato d’animo. L’allievo di Veronica Peparini rivela di aver paura di deludere i suoi genitori e di rendere inutili i loro sacrifici.

A destare questa sua preoccupazione sono soprattutto i giudizi di Alessandra Celentano. La professoressa, in effetti, non ha mai tenuto nascosto di non apprezzare il ballerino particolarmente.

Nella sua ultima esibizione, poi, la maestra ha affermato che Dario ha fatto addirittura dei passi indietro dall’inizio del suo percorso ad Amici fino a oggi.

Ovviamente Sissi non condivide queste sue preoccupazioni e lo rassicura a proposito dell’amore incondizionato nei suoi confronti da parte dei genitori.

La cantante confessa di essersi innamorata di lui proprio per il suo carattere forte che in questo momento più che mai deve aiutarlo a sconfiggere le sue infondate paure.

Cosa ne pensate delle preoccupazioni di Dario?