Amici 21: audio e testo dell’inedito Millevoci di Albe

Millevoci del cantautore Albe è uno degli inediti presentati dal nuovo allievo della scuola in occasione della prima puntata di Amici 21 trasmessa su Canale 5.

Il brano, scritto da Albe e Steve Tarta e prodotto da Tom Beaver, è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 10 ottobre.

Il testo dell’inedito Millevoci di Albe

Ho fatto un giro e mi sono chiesto

di cosa nutre il male del mondo

ora che sono qua genuflesso

prego prego fino in fondo

si muove la luna intorno

ma tu ti muovi da sola

credo credo che ci casco

dentro il vuoto dell’abisso

È buona la notte più brutta

e dammi la mia buonanotte

in bilico e manca l’ossigeno

ti vedo e sembro ridicolo

voce bassa nelle orecchie

aria gelida sul petto

bacialo solo sul collo

baciami e lasciami il segno

Se ti penso mentre canto

perdo il tempo a trovare le parole

e non mi importa sono fuori rotta

ma non c’è una mappa che mi riporta da te

Mille voci cantano di noi

mille voci parlano di te

ma non conta se poi non è facile

ma tu sei fragile così

tu mi piaci così

come sei fatta

tienimi stretto che torno da te

Noi che siamo eterni senza tempo

noi che siamo eterni senza tele

baciami solo sul collo

baciami e lasciami il segno

Se ti perdo solo mentre canto

perdo il tempo a trovare le parole

e non mi importa sono fuori rotta

ma non c’è una mappa che mi riporta da te

Mille voci cantano di noi

mille voci parlano di te

ma non conta se poi non è facile

ma tu sei fragile così

tu mi piaci così

come sei fatta

tienimi stretto che torno da te