Amici 21 – pomeridiano: Mattia vince la sfida, Inder e Flaza sono sospesi

La nuova puntata di Amici 21 va in onda oggi, eccezionalmente di lunedì, come sempre su Canale 5.

In questo appuntamento scopriamo l’esito delle sfide messe in atto per via del provvedimento disciplinare che c’è stato la settimana scorsa.

Amici 21 – Mattia vince, Flaza e Inder sono sospesi

Il primo ad esibirsi è Mattia che affronta la sfidante Claudia. Maria comunica l’esito della sfida con particolare tatto per la ragazza, avendo intuito un trascorso personale importante. A vincere, giudicato dai professori di ballo, è il ballerino che così resta nella scuola.

Subito dopo, come ospite, entra in studio Gaia Gozzi che presenta il suo nuovo inedito Nuvole di zanzare che anticipa il prossimo album, Alma, che sarà fuori ovunque dal 29 ottobre.

Tocca ora a Inder esibirsi e vede confermata la sua maglia. Tuttavia, in settimana ha superato più volte il tempo prestabilito da poter trascorrere al telefono. Per questo motivo, dopo che è stato mostrato un rvm che mostra questa ed altre trasgressioni, la Pettinelli ritira la sua felpa affermando di non sapere ancora se gliela restituirà.

La stessa sorte tocca a Flaza che si è resa colpevole di molte più infrazioni dello stesso Inder che riguardano l’uso del cellulare e che comprendono innumerevoli ritardi nonché un comportamento svogliato durante le lezioni. Maria la invita a capire il perché del suo atteggiamento e Flavia lascia lo studio senza la felpa di Amici. La conduttrice sottolinea, rivolgendosi al pubblico a casa, che la ragazza non è di certo l’esempio della maleducazione più estrema, però si trova al centro di una situazione (quella del provvedimento) e dovrà dimostrare di averne imparato la lezione.

Mattia e Nicol confermati, lo sfogo di Flaza in casetta

Immediatamente dopo è richiamato in studio Mattia che per la consueta conferma della maglia si esibisce in una samba, previa dimostrazione del numero da parte di Raimondo Todaro! Il professore conferma il banco ma sottolinea che il ragazzo può e deve fare molto di più.

È il momento di Nicol che si esibisce con Amare de La rappresentante di Lista. Maglia confermata con i complimenti di Rudy e Lorella e qualche perplessità da parte della Pettinelli che la trova più credibile nel suo inedito.

Subito dopo la registrazione, Flaza si sfoga in casetta affermando che i suoi ritardi avevano sempre una motivazione valida. La produzione di Amici, dopo aver sentito lo sfogo della ragazza decide di mostrarle il filmato integrale che mostra tutte le sue infrazioni nei minimi dettagli. Nonostante gli altri provino a farla ragionare sugli errori commessi, la ragazza continua a ribadire di essere dalla parte del giusto e minaccia di andarsene.