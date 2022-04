A Twisted Tale: le differenze tra Parte del tuo mondo e La Sirenetta

Le differenze tra il libro e il film

Perché vale la pena leggere Parte del tuo mondo? Il libro, scritto da Liz Braswell, approfondisce e dà spessore al mondo de La Sirenetta, senza tuttavia tradirlo, ideando un intreccio che riesce a dare ancor più valore ad Ariel, Eric, Ursula e a tutti i personaggi che tutti bene conoscono.

A differenza del film, in cui la Strega del Mare viene sconfitta e Ariel e Eric possono finalmente sposarsi, le cose sono andate diversamente. La Sirenetta non è infatti riuscita a sconfiggere Ursula, la quale è rimasta sulla terraferma sotto le mentite spose di Vanessa e con un Eric ancora soggiogato dalla magia, ed è tornata ad Atlantica dove regna come regina muta. Inoltre Re Tritone pare essere morto.

Ma non solo. Dallo scontro con Ursula sono trascorsi ben cinque anni: un lasso di tempo significativo che l’autrice sfrutta per approfondire il carattere dei propri personaggi. Sopratutto Ariel, la quale pur non perdendo la sua indole curiosa e sognatrice si fa più consapevole. Anche il carattere di Ursula viene approfondito ma la vera sorpresa è sicuramente Eric, la cui personalità viene finalmente indagata.

Un’avventura incredibile, capace di trascinare In fondo al mar… ma come non avreste mai pensato. Parte del tuo mondo e gli altri libri della collana A Twisted Tale sono editi da Giunti Editore.

Gli altri libri della collana

Nella collana a Twisted Tale potrete trovare anche C’era una volta un sogno, Ciò che un giorno era mio, Riflessi, Un mondo nuovo e Gelo nel cuore.