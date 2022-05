Amici 21 – Serale 30 aprile: Nunzio è eliminato

Si è appena conclusa la settima puntata del Serale di Amici 21, trasmessa questa sera su Canale 5 che ha visto l’eliminazione di Nunzio dopo quella di LDA della scorsa settimana.

Le tre manche di questa sera

La prima manche di questo appuntamento ha visto vincere la squadra Zerbi – Celentano contro Todaro – Cuccarini e ha spedito verso l’eliminazione finale, ancora una volta, Nunzio.

La seconda manche ha decretato di nuovo la vittoria di Zerbi – Celentano contro Veronica Peparini e Anna Pettinelli. A finire al ballottaggio è stato in questo caso Albe.

È arrivato poi il momento del guanto di sfida tra i prof di Amici che ha visto sfidarsi i Cuccatodo contro Zerbi e Celentano, a passi di danza sulle note di alcuni successi che hanno reso mitico il Festivalbar.

Il terzo eliminato provvisorio della squadra sconfitta della terza manche, quella Zerbi Celentano contro Todaro- Cuccarini, è stato Luigi che ha affrontato dunque uno scontro finale con Albe e Nunzio.

Luigi è stato il primo allievo salvato dai giudici. Nella sfida conclusiva Albe ha cantato il suo pezzo Mille voci e Giravolte mentre Nunzio ha ballato sulle note di un flamenco e di Crazy in love.

Nunzio è eliminato da Amici 21

Una volta tornati in casetta è arrivato il verdetto e ad avere la peggio è stato il ballerino che ha salutato i compagni senza mettere da parte la sua ironia.

“Questa sera Nunzio non ce l’hai fatta“, così si è pronunciata in collegamento Maria De Filippi.

“È giusto, sono felice Maria. Mi mancherete tutti, ringrazio in primis Raimondo perché con me si è comportato da signore, gliene ho dette di tutti colori, l’ho fatto perché mi ha cresciuto, è stato un padre per me. Ringrazio i ragazzi perché mi hanno fatto sentire a casa, non c’è una persona che mi sta antipatica, perchè mi volete bene tutti, siete tutti forti. Ringrazio anche la Celentano perché è stata una grandissima maestra e se ho superato lei posso superare chiunque nella mia vita”, è stata la reazione del ballerino all’eliminazione.