Amici 21 – anticipazioni: chi sono gli ospiti e chi rischia l’eliminazione

La nuova puntata di Amici 21, registrata oggi pomeriggio, andrà in onda domenica 31 ottobre alle 14:00 su Canale 5.

Ecco le nostre anticipazioni di Amici (senza spoiler troppo dettagliati) e cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo pomeridiano di questa edizione.

Cos’è successo durante la registrazione in studio ci è stato appena rivelato dalla pagina Amici News.

Amici 21 – anticipazioni: chi verrà eliminato?

Ospiti della puntata Michele Bravi che presenterà il nuovo singolo Cronaca di un tempo incerto, Giuseppe Zeno e Nek che stilerà una nuova classifica per i cantanti, dopo quella di Giorgia e di Ermal Meta delle scorse settimane.

Il tema della gara sarà l’amore, tutti i cantanti hanno dovuto preparare, infatti, un brano per loro rappresentativo di questo sentimento.

L’ultimo classificato andrà in sfida la settimana prossima.

Arriveranno in studio anche Emanuel Lo e Ambeta per valutare i ballerini e determinare una classifica anche per loro. Anche in questo caso l’ultimo andrà presto in sfida.

Non ci saranno momenti dedicati alle coppie formatasi nella scuola (Carola e Luigi, Albe e Serena). In compenso ci sarà spazio per dei nuovi inediti, uno presentato da Luigi e un altro da Tommaso.

Ci sarà la consueta conferma delle maglie da parte degli allievi con i rispettivi professori di riferimento.

Una nuova allieva farà ingresso nella scuola di Amici, non con una sfida o una sostituzione ma per desiderio della produzione!

Ci sarà inoltre la prova TIM che decreterà un vincitore. Chi sarà dopo la vittoria di Mattia delle scorse settimane?

Christian, Tommaso e Guido affronteranno la loro sfida, riusciranno a restare nella scuola di Amici?