Campionesse: Ecco il trailer della docuserie sulle calciatrici di Rakuten TV

Siamo abituati ancora troppo a vedere il calcio come uno sport maschile e collegato a questo genere. Tuttavia, il calcio femminile per fortuna sta diventano sempre più popolare anche in Italia. Rakuten TV ha deciso di investire in una docuserie che racconta proprio il mondo delle calciatrice. Il titolo è Campionesse e uscirà il prossimo 2 dicembre. Gli episodi saranno disponibili gratis su Rakuten TV, nella collezione Rakuten Stories

Campionesse rappresenta un viaggio attraverso diciassette città europee seguendo diciannove donne. Tre generazioni di calciatrici di oltre otto nazionalità. Le protagoniste saranno calciatrici che attualmente giocano per sei dei migliori club di calcio del mondo. Ognuna con una storia unica e un background particolare. Queste donne hanno tutte affrontato diverse sfide personali, sociali e culturali. Ciò che le accuman? La passione per il pallone da calcio.

Per la prima volta, una serie di documentari riunisce le migliori giocatrici europee dell’attuale scena del calcio professionistico femminile. Mai prima d’ora tre generazioni sono state riunite per analizzare il presente, il passato e il futuro di questo sport. Campionesse non ripercorre semplicemente la storia delle grandi che hanno aperto la strada ma far riflettere sul presente e su ciò che verrà in questo sport.

Oltre a Putellas e Renard, le migliori calciatrici europee Lucy Bronze, Barbara Bonansea, Julia Simic e Stina Blackstenius sono co-protagoniste dell’esclusiva serie di documentari di Rakuten TV. In Italia, il pubblico conoscerà meglio le campionesse Carolina Morace, Barbara Bonansea e Benedetta Orsi, per uno sguardo al passato e al presente del calcio femminile italiano.

Ecco il trailer di Campionesse:

Benvenuti al presente, passato e futuro del calcio femminile. ⚽ #Campionesse è la serie documentario che dimostra, ancora una volta, che la vittoria e l’eccellenza non hanno genere. Disponibile gratis e in esclusiva dal 02/12 📅 @barbarabonansea @CarolinaMorace pic.twitter.com/QcHaBrcA8J — Rakuten TV Italia (@RakutenTV_IT) October 26, 2021