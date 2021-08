The Weeknd: il video di Take My Breath accusato di provocare epilessia

Qualcosa è andato storto per The Weeknd e la clip per il singolo Take my Breath che verrà rilasciato il 6 agosto. Prima della sua uscita ufficiale di venerdì, era stato programmato che il video andasse in onda nei cinema IMAX, prima dell’apertura di The Suicide Squad.

Tuttavia, la clip è stato subito ritirata a causa di un presunto pericolo di provocare epilessia. Un pericolo imputato agli intensi fulmini stroboscopici presenti nel video stesso.

Il cantante 31enne aveva precedentemente stabilito un accordo con IMAX per includere l’anteprima del video musicale durante le proiezioni di film in tutto il Paese. A quanto pare, però, ciò non avverrà.

Gli altri effetti speciali di Weeknd

Sebbene il suo nuovo video sembri già un flop, The Weeknd è in realtà popolare anche per le sue scenografie e i suoi effetti speciali.

Nel video di Save Your Tears, ad esempio, ha sfoggiato un volto pesantemente truccato come se si fosse sottoposto ad esasperati interventi di chirurgia plastica.

In Blinding Lights, invece, aveva il viso “contuso” e che sgorgava del finto sangue. Il cantante ha adattato quella stessa immagine per i VMA dove si è presentato con quel look malconcio che ha destato un certo spavento.

Ecco l’anteprima del nuovo video

L’artista canadese ha scelto le Olimpiadi di Tokyo per presentare sui social il suo nuovo singolo. L’artista canadese, due giorni fa, ha pubblicato un video che vede le ragazze della squadra femminile d’atletica leggera statunitense.

Nell’anteprima sono presenti, dunque, Sydney McLaughlin e Dalilah Muhammad e Athing Mu e Gabrielle Thomas con tutta la loro tenacia e forza. Nel breve filmato si può ascoltare anche un estratto del nuovo singolo che fa da sottofondo alla loro corsa. Su Youtube è disponibile, inoltre, un vero e proprio teaser che dà un idea di quella che probabilmente sarà l’estetica del video completo.