Amici 21: Albe parla al telefono con Sangiovanni, ecco cosa si sono detti

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5 Albe riceve il suo premio dopo aver vinto la gara d’inediti giudicata da Giorgia.

Una bellissima sorpresa attende il cantante di Mille voci che improvvisamente si ritrova a parlare al telefono niente meno che con Sangiovanni.

Albe parla al telefono con Sangiovanni

Essendosi piazzato al primo posto nella classifica della gara inediti giudicata da Giorgia, per il giovane arriva una grandissima sorpresa! Il ragazzo si esibirà da solo in studio con il suo pezzo che così avrà la possibilità di farsi conoscere da ancora più persone.

Quando va in camera per cambiarsi, Albe riceve da Maria De Filippi (che è in collegamento) un altro annuncio: il suo secondo inedito Così bello sarà prodotto da Zef! Il cantante, incredulo e felice va dunque in studio per cantare il suo inedito.

Una volta lì e dopo essersi esibito, riceve una telefonata inaspettata. “Questo incontro prima o poi doveva accadere” anticipa Maria prima che Albe capisca chi c’è dall’altra parte. Quando Sangio intona la sua Lady, l’allievo di Amici non può che capire immediatamente.

Albe racconta a Sangiovanni di aver sviluppato un complesso negli ultimi tempi per via di ciò che gli sta capitando spesso, ovvero di essere scambiato per lui. Sangio raccomanda al cantante di non farsi travolgere da questi paragoni, dovuti alla somiglianza fisica. Anche perché Albe ha la sua musica che non ha nulla a vedere con la sua e con quella di nessun altro. L’ex alunno di Amici gli consiglia di non perdere un solo attimo nella scuola perché si tratta di momenti preziosi.

Il cantante non può che sentirsi rincuorato dalle sue parole e torna felice in casetta raccontando a tutti l’accaduto.

Anche voi trovate che ci sia una somiglianza tra Albe e Sangiovanni?