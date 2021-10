Federico Rossi e Ana Mena: video ufficiale e significato di Sol Y mar

È online il video prodotto da Borotalco.tv di Sol y Mar, il nuovo singolo di Federico Rossi in collaborazione con Ana Mena.

Nel video Federico e Ana appaiono in un costante dualismo rappresentando le due anime che guidano ogni gesto, in un passo a due intenso ed emozionante. Il videoclip è stato girato in alcune delle zone più conosciute e attrattive di Madrid.

A cominciare dalla Plaza de Castilla con la coppia di grattacieli Puerta de Europa. Per poi passare al ponte Monumental di Arganzuela che si estende sulle sponde del fiume Manzanares e la zona denominata Paracuellos.

Si tratta di una località appena fuori Madrid, punto panoramico per osservare tutto lo skyline della città e del suo aeroporto.

La canzone dal sapore nostalgico e sognante è stata scritta quest’estate da Federico Rossi con Ana Mena, Jacopo Ettore e il team di Itaca (Merk&Kremont, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti).

È un brano simbolo di un percorso di cui sono sempre più felice, una collaborazione frutto di una stima reciproca. –racconta Federico – Conosco Ana da tanto ed ho sempre amato il modo in cui canta e la sua capacità di espressione, soprattutto in mondi musicali diversi dai solito come in questa canzone.

Ci siamo rincontrati questa estate e con la spensieratezza e la curiosità di due bambini che vogliono giocare, ci siamo proposti di vederci per scrivere qualcosa insieme.

Così è nata Sol y Mar, in maniera molto naturale, come tante altre nuove canzoni a cui sto lavorando.

Il brano rappresenta i rapporti impossibili, quelli che per un motivo o per l’altro non si possono vivere nel quotidiano, proprio per questo vengono vissuti nel pieno dei rari attimi condivisi e si prolungano nei pensieri e nelle sensazioni di quando si è distanti, ma vicini allo stesso tempo.

Sto creando e scrivendo tante cose nuove e Sol y Mar è una canzone a cui volevo dare vita in questo istante perché il modo e la delicatezza con cui è nata non potevano che spingermi naturalmente a renderla disponibile a tutti.