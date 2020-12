Partecipare alla nuova edizione di Amici come produttore musicale, mi sta piacendo molto, e ringrazio Maria de Filippi per questa bella opportunita’. Via Padova di Leonardo mi ha colpito subito. Ascoltando il demo ho capito che avrei potuto contribuire a renderla un buon prodotto per il mercato musicale di oggi. Drum machines anni ottanta mixate con chitarre e basso elettrico eseguiti magistralmente da Jaime Estalella, confluiscono in dei ritornelli in cui i synth analogici la fanno da padrone!