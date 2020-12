Ecco il testo di Guacamole di Evandro che presenta oggi il nuovo inedito ad Amici 20. Il brano convince il musicista e produttore musicale Federico Nardelli che decide di lavorarci insieme all’allievo.

Il cantante racconta proprio in questa occasione che il brano è stato uno dei primi pezzi da lui scritti, secondo lui forse è migliorabile, ma sicuramente è molto denso di emozioni avendolo scritto in una fase molto particolare della sua vita.

Testo Guacamole di Evandro

E la tua voce se mi tiene sveglio

che era miele adesso è fil di ferro

mi perdo nei discorsi senza senso

? un sacco ma non è lo stesso

il tuo profumo non è così intenso

e non lo sento forte come un tempo

non mi ricordo neanche che mi hai detto

l’ultima volta che eravamo stesi insieme al letto

gingergeneration

E’ che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale

come te

E’ che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale

e scusa

E non è che ci sto male

faccio finta

non voglio più ferirti

questa volta te la voglio

dare vinta

e sono pigro per amare

che non c’ho neanche voglia

di pensare o respirare

e la mia vita è come il guacamole

mille ingredienti ma è mono sapore

e non ti voglio offrire il mio cuore

che poi pretendi tutto quanto il ?

gingergeneration

E’ che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale

come te

E’ che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale

Scusa e scusa

Ma se non sono qui

se non sono qui