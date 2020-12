Riverdale: Casey Cott si sposa! L’annuncio in una foto su Instagram

Qualche mese fa nel cast di Riverdale qualcuno ovvero Vanessa Morgan divorziava (scopri i dettagli qui). Oggi invece uno degli attori ha annunciato il fidanzamento ufficiale. Di chi parliamo? Di Casey Cott (alias Kevin). Ecco qualche dettaglio in più

La didascalia che accompagna la foto dell’attore di Riverdale è incisiva. Vediamo infatti solo una serie di anelli che annunciano il prossimo matrimonio. Nell’immagine Casey Cott sorride abbracciando la fidanzata. Una fidanzata non nota che non appare taggata e che quindi riteniamo debba tenere molto alla privacy. Molti i commenti da parte dei colleghi di Casey che hanno voluto congratularsi per il lieto evento. Sono così contenta per voi due, è stato il commento di Vanessa Morgan (che ha da poco abbandonato la serie).

Sono così contenta di questo annuncio, ha invece scritto Madelaine Petsch. Le congratulazione arrivano anche da LilyiReinhart. Tra le tante star della tv che hanno inviato i propri auguri a Casey Cott troviamo anche Vanessa Hudgens, Kelly Ripa (moglie di Mark Consuelos, il perfido Hiram nella serie CW).

Per avere le ultime anticipazioni sulla quinta stagione della serie cliccate qui.

Ecco il post dell’attore di Riverdale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casey Cott (@caseycott)