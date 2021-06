Amici 20 – Riccardo e Rosa si baciano: il video inedito di Enula

Rosa e Riccardo, due dei ballerini della scorsa edizione di Amici, si baciano in un video inedito pubblicato da Enula. La cantante, nelle scorse ore, ha condiviso via Instagram Stories il video dei festeggiamenti dello scorso Capodanno dei ragazzi che come sappiamo sono rimasti in casetta anche durante tutto il periodo natalizio.

Tra il delirio generale, come ogni countdown che si rispetti, i ragazzi si abbracciano tra di loro. Tra tutti gli altri, però, il gesto dei due allievi di Lorella Cuccarini allo scoccare della mezzanotte non è passato inosservato. Rosa e Riccardo, infatti, si baciano e lo fanno proprio come fossero due fidanzati.

Se da una parte Enula non si è accorta di questo “dettaglio”, tuttavia, il popolo di Twitter è immediatamente esploso nello scoprire questo, finora inedito, retroscena. Secondo alcuni, inoltre, dopo aver notato l’eliminazione del video da parte della cantante, sarebbe stata la stessa Rosa a richiederne l’immediata rimozione. A quanto pare, dunque, la dolcissima e riservata Enula non si era proprio accorta di aver reso pubblico del materiale che forse la ballerina avrebbe voluto tenere privato.

Facendo un passo indietro, i telespettatori di Amici avevano sospettato una storia tra Rosa e Riccardo, soprattutto dopo la forte reazione da parte della ragazza quando il ballerino fu eliminato durante la sua sfida contro Alessandro. Tuttavia, subito dopo, subentrò la sua storia con Deddy (ormai finita) e qualsiasi teoria su una relazione segreta venne troncata sul nascere. Almeno fino a questo momento. Secondo voi c’è stato davvero qualcosa tra i due ballerini?

Ecco il video del bacio tra Rosa e Riccardo ad Amici pubblicato da Enula