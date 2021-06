Ak7even si è diplomato: ecco il voto della maturità

Dopo Tommaso Stanzani, anche Aka7even ha deciso di festeggiare la maturità via social rivelandone anche il voto finale.

“Ah comunque mi sono diplomato. Studiavo nel van, tra un Instore e l’altro”, ha dichiarato Luca su Twitter tre giorni fa. Nelle scorse ore, invece, Aka ha svelato il voto con cui ha conseguito il diploma.

Diplomato con 72!!! Il mio cane è fiero di me 🎉💕 — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 23, 2021

In una recente intervista, inoltre, Aka7even ha spiegato più nei dettagli il suo ritorno tra i banchi: “Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da “amici” e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO”.

Il raggiungimento del diploma rappresenta un momento importante per l’artista perché, come saprete, Luca aveva interrotto gli studi. Grazie a un’intervista durante una lezione di Amici, infatti, Aka7even ha avuto modo di raccontarci anche che aveva lasciato la scuola tre mesi prima di finire in liceo musicale.

Purtroppo i suoi compagni non lo supportavano per nulla, mentre soltanto due dei suoi professori apprezzavano il suo sogno di diventare artista. Questo ha portato il cantante ad una serie di attacchi d’ansia che l’hanno spinto ad abbandonare.

Aka7even, comunque, ha dichiarato in quell’occasione di essere intenzionato a finire la scuola, prima o poi. Ora finalmente quel momento è arrivato e, nonostante i tanti impegni lavorativi, Luca ce l’ha fatta a realizzare anche quest’importantissimo obiettivo.