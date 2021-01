Ecco cosa è successo durante il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi, che è appena andato in onda. Alla luce del tiepido riscontro da parte del pubblico nei confronti di Arianna, Evandro e Leonardo nelle recenti classifiche, i tre cantanti vengono messi in sfida e giudicati dal televoto. Ancora una volta, si tratta di una decisione presa da Rudy Zerbi.

Il risultato sarà un elemento per i professori per decidere la loro permanenza nella scuola e quindi un’eventuale eliminazione.

Ognuno di loro, chiamato in studio da Maria De Filippi, può esibirsi con il pezzo che desidera, inedito o cover. Leonardo decide di mettersi in gioco fino in fondo e di dare una possibilità alla sua Il Natale e l’estate, accettandone tutti rischi.

Arianna, decide di non ricantare il suo inedito, L’amore davvero, perché non si sente veramente pronta e punta invece sulla cover di Quando finisce un amore. E’ la volta di Evandro che canta il suo nuovo inedito, intitolato Guacamole.

I risultati del televoto arriveranno nel prossimo speciale di Amici

Chiuso il televoto, la conduttrice comunica ai tre ragazzi che il risultato sarà reso noto solo in puntata. Subito dopo, Leonardo esprime le sue preoccupazioni con Ibla.

Poi, raggiunto in camera anche da Arianna e da Raffaele si dice rammaricato per la mancata presa di posizione dei suoi compagni su questa sfida interna. Nessuno, infatti, si è sbilanciato troppo nel dire chi si è esibito meglio dei tre.

Leonardo è dispiaciuto anche perché nessuno è andato a parlare con lui dopo l’esibizione, solo Ibla ed Enula hanno speso parole gentili per lui, pur conoscendolo da poche settimane. Secondo voi chi rischia di più di lasciare la scuola di Amici?