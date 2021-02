Amici 20: arriva una punizione anche per Giulia e Samuele

Veronica Peparini, dopo aver appreso cos’è successo oggi con Alessandra Calentano, decide di convocare i suoi ballerini Giulia e Samuele.

La professoressa di Amici non è affatto d’accordo sul fatto che lei e la Cuccarini si comportino in modo eccessivamente protettivo nei confronti dei rispettivi allievi.

La Peparini deve, però, prendere atto di quello che è successo in puntata, del provvedimento disciplinare e delle motivazioni che ci sono dietro. Se sono arrivate delle lamentele da parte del maestro di classico, infatti, deve esserci una ragione e va affrontata subito.

Anche se seguire quelle lezioni è stata una scelta da parte dei ballerini all’inizio dell’anno, una volta che hanno preso quell’impegno va mantenuto con serietà. Per questo motivo, ha preso una decisione per i due ragazzi.

La punizione di Veronica Peparini per Giulia e Samuele

Nessun ritiro della maglia di Amici, ovviamente, ma Giulia e Samuele dovranno smentire le convinzioni della Celentano con del duro lavoro.

La ballerina che ha qualche difficoltà nell’interpretazione dovrà calarsi nei panni di una Giulia inedita e comica per la sua prossima coreografia.

Per quanto riguarda Samuele, invece, dovrà cimentarsi in una coreografia di modern, affine allo stile della maestra. Quest’ultima ammette che finora gli è andata spesso incontro permettendogli di esprimersi a suo piacimento e di portare in studio le sue creazioni.

Subito dopo, Giulia e Samuele hanno un confronto e parlano dei loro problemi con la disciplina provando a capire come gestirli. La ragazza è determinata a non fare più ritardi a lezione, il ballerino è un po’ preoccupato di non riuscire bene nella coreografia di modern che dovrà preparare.