Fuori dal 3 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio, “Inuyasha” è il primo singolo ufficiale che segna il ritorno di Mahmood con un nuovo progetto discografico.

Il brano, disponibile da oggi in presave, rappresenta un nuovo immaginario per l’artista che, in breve tempo, si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata”, il successo planetario di “Soldi”, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, collezionando un totale di 14 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 400 milioni di streaming.

Scritta da Mahmood e Dardust la canzone è una ballad ispirata a un manga giapponese: Inuyasha. L’omonimo protagonista del fumetto è un mezzodemone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per tutelare i compagni di viaggi. Così rinunciando volontariamente a diventare un demone completo.

Testo Inuyasha Mahmood

Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore

arrivare ad alzare le mani

non mi piace più

se litighiam0 in mezzo ad altre persone

non ha senso chiedere agli amici

chi ha ragione

se per te non vale un cazzo

chi siamo

oggi noi siamo più di un ocean drive

se ti chiedo come stai

la verità brucia in faccia

come la cicatrice di Inuyasha

non so come stiamo ancora in piedi

non sarò mai uno di quei rich kid

li vedi e lo capisci

stare con me ti sembrerà come planare sui go kart

lo ammetto che non ho fatto di tutto

per dirti in faccia che oramai

dire addio non vuol dire che è la fine

metterò il peggio di me

dentro ad una crisalide

per non farti più male se

lo farai anche te

passare tutti i giorni insieme fa paura

dirti che voglio stare solo è difficile

la gente ti parla poi ti ama vuole tutto poi ti spara

preferisco giochi di mente

scopare in giro non mi lascia niente

non sarò mai come uno di quei rich kid

li vedi e lo capisci

stare con me ti sembrerà come planare sui go kart

lo ammetto che non ho fatto di tutto

per dirti in faccia che oramai

dire addio non vuol dire che è la fine ginger

li vedi e lo capisci stare con me ti sembrerà

come planare sui go kart

lo ammetto che non ho fatto di tutto

per dirti in faccia che oramai

metterò il peggio di me

dentro ad una crisalide

per non farti più male se lo farai anche te

penso qua sopra al muretto di casa

come ho fatto a credere che alla mia età si possa andare avanti senza perdono

perché di sputarsi in faccia in piazza Duomo non mi va

dammi dammi un motivo per non fare danni danni

queste più che parole son drammi drammi e

fanculo se spari me

non sarò mai come uno di quei rich kid

li vedi e lo capisci

stare con me ti sembrerà come planare sui go kart

metterò il peggio di me

dentro ad una crisalide

per non farti più male se lo farai anche te

se lo farai anche te