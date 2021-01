Amici 20: Martina canterà dal vivo, la crisi della ballerina

La professoressa Lorella Cuccarini incontra i suoi allievi Martina, Alessandro e Rosa per una comunicazione importante! I tre ballerini di Amici avranno, d’ora in poi, la possibilità di lavorare con dei coreografi esterni.

Rosa in particolare, comincerà questa settimana a lavorare con il coreografo Thomas Signorelli. Martina, invece, lavorerà con Rita Pivano e dovrà cimentarsi ancora con i musical. Questa volta, però, dovrà cantare dal vivo. Per riuscirci, a partire da oggi, dovrà cantare qualsiasi cosa lei voglia, per 15 minuti ogni giorno, correndo su un tapis roulant.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Rientrati in sala relax, Rosa e Alessandro condividono il loro entusiasmo mentre Martina va dritta in bagno senza proferire parola. Rosa si accorge che il compito che le hanno assegnato non è stato ben accolto da lei così la raggiunge per parlarle.

Martina è in crisi, in effetti, e si sfoga sulle sue preoccupazioni. L’altra ballerina cerca di farle capire che si tratta di un’opportunità enorme per loro tre e tuttalpiù dovrebbe rivolgersi alla Cuccarini per esprimere le sue difficoltà.

La ragazza non ci pensa due volte e va a parlare subito con la maestra. Quest’ultima è convinta che può farcela e che in questa circostanza deve fidarsi e affidarsi. Le paure di Martina sono le seguenti: ha paura di farsi sentire cantare dal vivo dal pubblico, si vergogna di cantare davanti ai suoi compagni sul tapis roulant. Teme inoltre di rischiare di lasciare la scuola di Amici facendo un numero difficile e per giunta distante dal suo campo, quello della danza latino-americana.

La ballerina ha espresso il suo apprezzamento per i musical ma non si sente abbastanza all’altezza. Lorella Cuccarini, in ogni caso, è determinata a farle affrontare questa difficile sfida. Cosa ne pensate di questa reazione di Martina?