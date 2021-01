Riverdale 5: Chris Mason entra nel cast! Ecco chi è e quale ruolo avrà

La quinta stagione di Riverdale debutterà il prossimo 20 gennaio. I protagonisti vivranno tra le altre cose il ballo di fine anno come hanno raccontato anche Vanessa Morgan e Madelaine Petsch. Ci sarà poi un salto temporale e la vita dopo il liceo (scopri le ultime immagini qui). Inoltre, come abbiamo scoperto oggi ci sarà una new entry nel cast. Ecco chi è e quale sarà il suo ruolo

Chad è un ragazzo davvero dolce e onesto, ha twittato Chris Mason per annunciare il suo personaggio in Riverdale 5. Stando a quanto leggiamo su Deadline avrà il ruolo di Chad Gekko ovvero il marito di Veronica (Cami Mendes). Tra le poche informazioni che leggiamo scopriamo che lavora a Wall Street. Chad è uomo geloso e possessivo e sembra non accetterà bene la vita di Veronica e soprattutto la sua amicizia con Archie (KJ Apa). Chad comparirà a partire dal quarto episodio della quinta (ovvero quando avrà inizio il salto temporale di sette anni dalla fine del liceo).

Se vi state chiedendo dove potete aver già visto questo attore ecco la risposta. Chris Mason ha avuto il ruolo di Nolan in Pretty Little Liars The Perfectionists ed è un personaggio regular di Broadchurch. Chrisha una moglie Spencer Locke e insieme hanno da poco avuto una bambina. La new entry nella serie CW nasce il 14 febbraio 1991 a Liverpool ma per motivi lavorativi e fare carriera si trasferisce presto a Los Angeles. Prima di The perfectionists aveva già lavorato con Sasha Pieterse e sembra che lei lo abbia aiutato e supportato per avere la parte.

Ecco uno degli ultimi post su Twitter del nuovo attore di Riverdale 5:

Chad is a really sweet guy… honest 👀 https://t.co/wDDpQPOv8L — Chris Mason (@ChrisMason_) January 7, 2021